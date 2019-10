La modelo Ivana Yturbe reapareció en redes sociales tras su cuestionado retiro del concurso de belleza Miss Progress International 2019 por una aparente infección estomacal.

La ‘Princesa Inca’, quien fue duramente criticada por diferentes personajes del espectáculo por su salida del certamen, compartió en su cuenta de Instagram historias en las que se le observa algo desmejorada, pero —según aseguró— ya se encuentra mejor de salud.

Yturbe, además, comentó que continuará en Italia, ciudad donde se realizó el concurso de belleza, para asistir a agencias de modelos y tentar un poco de suerte en estas. Sin embargo, añadió que anímicamente aún no se siente bien y agradeció a sus seguidores por su apoyo.

“Sí, sé que me desaparecí. Andaba súper mal, hoy estoy mejor (...) Ahorita voy a descansar, yo por aquí me tengo que quedar unos días más porque ya tengo muchas cosas pactadas. En unos días estoy yendo a unas agencias porque voy a dejar mi portafolio. Quería decirles que muchas gracias por su apoyo. La verdad es que ahorita, me siento mucho mejor de salud, definitivamente anímicamente aún no me siento bien del todo aún. No saben cuánto quería y cuánto luche por este proyecto (...) pronto se viene la revancha, de eso no tengan duda”, contó.

Como se recuerda, el ultimo viernes se informó que la modelo se retiraba del concurso por recomendación médica, ya que había sufrido una descompensación. Incluso la ‘Princesa Inca’ escribió comentando sobre esta situación, lo que desató una avalancha de cuestionamientos.