Ivana Yturbe se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. La exconductora de “En Boca de Todos” fue acusada por varios vecinos de abandonar a su suerte a su perro Bingo en las calles de Trujillo, según el programa ‘Amor y Fuego’.

Varias personas tacharon a la modelo de ‘irresponsable’ luego que su mascota fuera captada deambulando por las calles pese a que ella adoptó al can y lo mostraba como integrante de su familia en las redes sociales.

El programa de espectáculos conversó con Emilio Moreno, la persona encargada de dar en adopción a la mascota. Él expresó su preocupación por el estado del can ya que se lo entregó a la modelo para que tuviera un hogar.

“Mi persona de buena fe, le confió la tenencia de esta mascotita. Lamento mucho que el perrito a quien le confié la tenencia, se haya descuidado. No sé que razones ha tenido para que aparezca abandonado”, declaró.

¿Qué respondió Ivana Yturbe?

La ex de Mario Irivarren salió al frente para defenderse de las acusaciones y negó haber abandonado a su mascota. En una entrevista con Rodrigo González precisó que entregó al perro a un chofer de su total confianza porque en su edificio prohibieron la presencia de animales.

“Tengo todas las pruebas de que he pagado la veterinaria y un lugar para que él esté (...) Se está tratando de hacerme quedar como una mala persona y no lo soy. (…) No me lo pude quedar porque en mi edificio no permiten mascotas, pero sí tratamos de encontrarle y yo suponía que era una familia correcta para el perro, porque es un chico que me moviliza a mi hija y a mí, es alguien de confianza”, señaló la esposa de Beto da Silva.