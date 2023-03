Esposa del ‘Chorri’ Palacios olvida todos los ‘ampays’ y festeja su cumpleaños junto al exfutbolista

Roberto ‘El Chorri’ Palacios y su esposa Karla Quintana lograron superar el tercer escándalo de infidelidad del exfutbolista y se lucieron más enamorados que nunca en una reunión familiar.

El portal Instarándula de Samuel Suárez compartió imágenes de la tremenda fiesta de cumpleaños que el exjugador del Sporting Cristal le organizó a su pareja, a la cual asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

En los videos se ve a Karla Quintana, quien se luce vestida de vaquera, bailando pegadito con el ‘Chorri’ mientras los asistentes aplauden.

Tercer ‘ampay’ del Chorri:

A finales de enero de este año, el exfutbolista fue ‘ampayado’ por tercera vez bastante cariñoso con una mujer que no es su esposa. En esta ocasión, las cámaras de “Magaly TV: La Firme” lo captaron en comprometedoras situaciones con Maribel Meza a solo días de su boda con la madre de sus hijos.

La protagonista del ‘ampay’ aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el exjugador dentro de su auto y mostró los chats que confirman la supuesta infidelidad.

“Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, comentó la mujer.





