Anahí de Cárdenas recibió hoy su última quimioterapia para vencer el cáncer de mama. Luego de culminar con esta fase de su tratamiento, la actriz pudo tocar la campana que representa la victoria para los pacientes que vencieron el cáncer.

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió el emotivo momento que vivió en la clínica Delgado, en Miraflores, acompañada de su pareja y el equipo médico que la atendió durante esta difícil etapa.

“¡SE ACABÓ! Toqué la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica ver esa campana no podía imaginarme como sería el día en que la toque y llegó. Todavía no se como me siento al respecto, por que el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta”, escribió en la publicación.

Asimismo, agradeció a su familia, a su novio, a sus parientes políticos, a los doctores y enfermeras, así como todas las personas que la “hicieron sentir como un humano y no como una enferma más”.

“Gracias a mis amigos, columnas sólidas inquebrantables. Y gracias a ustedes, por acompañarme en esto y estar ahí siempre para mí, con palabras de aliento, mensajes bonitos y siempre cercanos. A todas las personas con cáncer: lúchenla, lúchenla siempre, no se dejen vencer. Hay que atacar por todos los flancos y agradecer las cosas pequeñas. ¡Si yo pude... para ti va a ser papaya!”, expresó Anahí.

