A Ivana Yturbe y Karen Dejo no les quedó más opción que disculparse en vivo en la primera transmisión de ‘Esto Es Guerra’ debido a sus malos comportamientos durante la cuarentena.

Yturbe, quien fue captada en la vía pública sin usar mascarilla, se quebró al admitir que incumplió con las normas de bioseguridad impuestas en el estado de emergencia para frenar el COVID-19.

“Definitivamente no tengo nada más que decir más que pedir disculpas. No tengo por qué excusarme, definitivamente yo cometí faltas. En mi carro yendo a mi casa no utilicé la mascarilla, yo usualmente dejo los implementos en mi carro y eso está mal porque todos debemos usar mascarilla”, refirió la modelo, quien dijo que aquel día iba ir a la clínica.

“Llamé a una persona por motivos de fuerza mayor, porque yo tenía que ir a la clínica y eso es lo que no se debió hacer. Voy a acatar lo que tenga que acatar y les pido a todos que se queden en sus casas y acaten lo que dice el presidente. Mil disculpas no va volver a suceder”, expresó.

Por su parte, Karen Dejo, quien fue captada por cámaras del programa Magaly TV: La Firme pasando un fin de semana en una casa en Punta Negra en plena cuarentena, reconoció su error y se mostró arrepentida.

“Algunas veces tomamos decisiones equivocadas que nos pueden llevar a resultados negativos. Los motivos forman parte de mi núcleo familiar y por más que seamos adultos solemos equivocarnos, personalmente me equivoqué porque no hice lo adecuado, todo lleva consecuencias negativas y sé que fue una mala decisión”, manifestó.

Pese a que ambas se excusaron, la producción del programa tomó la decisión de suspenderlas temporalmente, debido al mal ejemplo que dieron al público y el riesgo generado ante la rápida propagación del coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

EEG suspendió a Ivana Yturbe y Karen Dejo.

TE PUEDE INTERESAR