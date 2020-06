¡No se calló nada! Angie Jibaja arremetió en contra de Magaly Medina y la acusó de defender a Ricardo Marquez, quien la atacó con un arma de fuego a inicios del confinamiento en una clínica de Surco. Esto luego de que la conductora buscara la versión del agresor.

A través de un video que grabó con su celular, ‘La Chica de los Tatuajes’ rechazó esta actitud y cuestionó a la conductora.

“Qué le pasa a esta mujer, oye bruja, acá hay un tema de feminicido, 4 balazos, dos policías heridos,. ¿Qué tanto show Magaly? Anda haz tu show a otro lado y deja de levantarle la voz a una chica que ha estado en una situación horrible. ¿Tú no eres madre no? Se nota que no eres madre”, expresó Jibaja evidentemente molesta.

Ante ello, la popular ‘Urraca’ respondió que así como muchos medios de comunicación han buscado la versión de Marquez, es su deber contrastar ambas partes. “Es normal que en un programa periodístico se busquen ambas versiones”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO