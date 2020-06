Ricardo Márquez Jr., hijo del agresor de Angie Jibaja , reveló que su padre nunca tuvo una relación con la modelo peruana y que sufre de enfermedades mentales.

En comunicación con el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Márquez Jr. reveló que su padre presentaba antecedentes de alcohol y drogas, pero además, es un diagnosticado de esquizofrenia y paranoia, por el que habría estado internado en el hospital Larco Herrera.

“Mi padre ha sido diagnosticado desde hace muchos años con esquizofrenia y paranoia. Él ha estado internado en el Larco Herrera, en Perú... Él ha tenido dos intentos de suicidio... ha tenido tratamiento psicológico y ha debido de tomar pastillas”, refirió el hijo.

En otra parte de la entrevista, Márquez Jr. reveló que Angie Jibaja no ha sido pareja ni vivía en la casa de su padre, sino que este la acogía eventualmente cuando la modelo presentaba problemas.

“Ella llegaba sin dinero, llegaba en condiciones deplorables para pedirle plata más bien. Nunca le ha alquilado nada, ese cuarto en donde aparecieron sus cosas, es el cuarto en donde yo me quedo cuando voy a Lima”, refirió Márquez Jr.

“Yo he estado hasta 10 veces en Lima, preocupado por la salud de mi padre, y lo he estado yendo a ver seguido, Y en todas las oportunidades que yo he estado en la casa yo jamás he visto a esta señorita... Vi que tenían comunicación, pero mi padre no tiene ninguna relación, de ningún tipo sentimental con esta señorita”, agregó.

Como se sabe, Angie Jibaja y Ricardo Márquez padre fueron protagonistas de un altercado hace varias semanas, en los que la modelo peruana terminó con herida de bala y tuvo que ser internada en una clínica.

