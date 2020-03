La actriz Emilia Drago se convirtió en una asidua usuaria de redes sociales, especialmente de Instagram en donde comparte su día a día junto a su familia y sus colegas. Sin embargo, este domingo alarmó a más de uno al subir una fotografía en la que se le ve acostada sobre una camilla de hospital.

En la instantánea, además, la coprotagonista de 'Asu Mare 2’ lleva las piernas totalmente vendadas, el brazo enyesado y muy cerca de ella se observa un collarín lo que sin duda generó la preocupación de sus seguidores y amigos.

Sin embargo, la artista dejó un curioso mensaje junto a la imagen en la que explicaba el por qué de esa fotografía que, al parecer, corresponde a las grabaciones de una producción en la que participó hace algún tiempo.

“Descripción gráfica de cómo me siento al terminar la semana e intentar tener tiempo con mi hija, hacer lo que amo que es actuar, intentar ir a cenar con Diego y sobre todo engreírme a mi misma. Así que me retiro a tener una noche de lectura y ponerme mascarillas. Porque a veces es necesario, ¿no? Esta foto es de una grabación, no se asusten. ¿Se acuerdan de cuál?”, escribió.

“¡Te voy a matar! Me asusté horrible”, escribió la actriz Denisse Dibos. Otras personas también expresaron su preocupación por esta fotografía.

Como se recuerda, hace unas semanas Drago, quien se encuentra embarazada, reveló el sexo de su segunda hija y lo compartió a sus fanáticos a través de esta misma red social.