La exvedette y excongresista Susy Díaz es el nuevo personaje de la farándula local que se sentará hoy en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ de Latina.

En su nueva presentación en el programa de Beto Ortiz, la artista de 55 años responderá algunas preguntas del polígrafo como “¿estabas borracha cuando creaste tu frase más famosa?”, “¿Eres la reina de las dietas?”, “¿se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?".

Otra de las interrogantes que responderá es cómo surgió la frase “vive la vida y no dejes que la vida te viva”. En un adelanto se escuchó contar a la exparlamentaria que esta se originó cuando “llega una amiga, llorando (y me dice) ‘ay, me quiero matar, me quiero morir’ y yo le dije ‘vive la vida y no dejes que la vida te viva’”.

Fiel a su estilo, la artista rememoró sus conocidas bromas que hicieron reír a carcajadas al conductor. “Me dicen calamina, si no me clavan bien, te vas volando”, sostuvo en televisión.

Esta es la cuarta ocasión de Susy Díaz en ‘El valor de la verdad’. Como siempre, prometió confesar polémicos encuentros amorosos con conocidos personajes y aseguró que el polígrafo no podrá desmentirla.

Puedes ver el programa vía Latina, a partir de las 10 de la noche. También puedes visualizar el espacio a través de la App de Latina.