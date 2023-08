José Luis Carranza, más conocido como el ‘Puma’, se refirió a las últimas declaraciones de Shirley Cherres, quien aseguró que pasó un día entero con el exfutbolista de Universitario de Deportes.

El exjugador de fútbol fue abordado en la cena de gala del club ‘crema’, que celebró un año más de fundación. Al ser consultado sobre las declaraciones de la exporrista, Carranza dijo que, por educación, no le responderá directamente.

“A mí me educaron de una manera. Desde niño me enseñaron que a las mujeres no se les responde, hable bien o mal de ti” , dijo a Trome.

A pesar del revuelo que causaron las revelaciones de Shirley, el ‘Puma’ no quiso ahondar en el tema y prefirió otorgar silencio.

“Que la señorita diga lo que quiera que yo fui formado de una manera y no pienso responderle más” , sentenció.





¿Qué dijo Shirley Cherres sobre el ‘Puma’ Carranza?

En una reciente entrevista, Shirley Cherres contó varios detalles de su vida personal. En las revelaciones, la exporrista aseguró que pasó un día y medio con el futbolista, quien, en 2003, desapareció por 3 días.

“Yo no secuestré a nadie, se autosecuestraron, así que ya no es mi culpa. Estaba atado en la cama con soguita. Pero no es que estuvo conmigo los tres días, estuvo día y medio jajaja, fue un autosecuestro” , dijo.