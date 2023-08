A pocos días de la final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’, las rondas de eliminación han causado conmoción en la audiencia. Hace unos días, le tocó a Mr. Peet partir del programa y, tras esto, contó algunos detalles inéditos de su participación.

En su programa ‘A presión’ en Youtube, el comentarista deportivo dio las gracias por la oportunidad y el calor de su público, el cual incluso lloró su eliminación. Asimismo, reveló que quiso irse en dos oportunidades.

Contó que ambas se debieron a un problema muy personal que hizo que pensara seriamente en dejar el programa. Sin embargo, encontró en el equipo de producción del reality un soporte emocional que lo mantuvo en carrera. Si bien no reveló sus nombres, precisó que le debe todo a una persona en especial .

“La gente que me conoce, mi entorno, mi familia, sabe que atravesé un momento muy complicado y entonces en ese momento alguien que no voy a decir su nombre pero sabe a quién me refiero y que aprendí a quererla, a respetarla, y valorar, a todos en realidad. Pero se acercaban y me dijeron ‘Mr. Peet no te abandones’, queremos que tú ganes y eso me daba fuerza. Miraba a mi alrededor y veía a la gente que me alentaba en serio y reaccionaba. Lo hacía y pasaba”, reveló.





