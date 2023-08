La segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ va llegando a la recta final y Katia Palma se convirtió en la octava concursante en ser eliminada del reality. La comediante no convenció al jurado en la Noche de Eliminación y perdió así la oportunidad de llegar a la gran final.

Javier Masías, quien se caracteriza por ser uno de los jurados más estrictos del programa de cocina, no pudo evitar conmoverse con la salida de Katia Palma y decidió dedicarle un emotivo mensaje de despedida.

El periodista especializado en gastronomía confesó que su trabajo como jurado no le permite reírse con los participantes, por lo que le agradeció a la actriz su gran sentido del humor que le ha robado una sonrisa en ‘secreto’.

“Yo iba a decir que tu cara me da risa, lo cual me parece una gran cosa porque este es un lugar raro para un crítico gastronómico. Uno viene acá y come cosas horribles, pero cuando realmente están feas las cosas, uno levanta la cara y te ve. A uno no le permiten reírse en ese momento, pero uno se está carcajeando por dentro . Yo te quiero agradecer por tantas risas secretas”, sostuvo Javier Masías visiblemente emocionado.





VIDEO RECOMENDADO: