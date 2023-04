Deplorable. Luego de que Magaly Medina anunciara relevadores chats entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, el futbolista tomó la radical decisión de enviarle mensajes intimidantes a su aún esposa, pese a que ella lleva un embarazo de riesgo.

Según la ‘Urraca’, el jugador del Cienciano se comunicó con la madre de sus hijos inmediatamente después que anunciara que este lunes presentará conversaciones donde el futbolista intenta recuperar su matrimonio tras ser ampayado con Jossmery Toledo.

“Le dice que empiece la guerra, vamos con todo ahora, que gane el mejor”, fue parte del mensaje que Paolo Hurtado le envió a Rosa Fuentes, quien se encuentra en el primer trimestre de gestación con amenaza de aborto.

En otro momento, el ‘Caballito’ acusa de robo a su expareja y le advierte que le recomendará a Jossmery Toledo que salga a defenderse públicamente para dejarla mal parada.

¿Qué dijo la esposa de Paolo Hurtado?

Luego de que se hiciera público la promoción del nuevo ‘ampay’ protagonizado por Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, su todavía esposa, se ha pronunciado fuerte y claro en su cuenta de Facebook. En su red social compartió un extenso mensaje en el que agradece el apoyo que viene recibiendo por parte de sus seres queridos.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, se lee en una parte del comunicado.

“Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé. “Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales” (...) “No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”, finalizó Fuentes.