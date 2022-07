Luego que Janet Barboza le lanzara tremendas indirectas al doctor Steve Díaz en el programa “América Hoy”, el médico rompió su silencio y se presentó en “Amor y Fuego” para defender su trayectoria profesional.

Según explicó, las diferencias con la ‘Rulitos’ comenzaron cuando aseguró, en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que sus pacientes le pedían quedar con el cuerpo de Melissa Paredes, pero no con la cara de Janet.

Sus declaraciones provocaron que la conductora del magazine de América Tv lo ninguneara de manera indirecta al presentar al nuevo doctor del programa. “Qué gusto tener un profesional un cirujano, un médico y no un esteticista... hay esteticistas que se hacen pasar por médicos y opinan como si fueran cirujanos y no, no se dejen engañar, el doctor Ruiz si es médico”, señaló Barboza, provocando la reacción de Steve Díaz.

El médico dijo no entender por qué la ‘Rulitos’ minimizaba su trayectoria, pese a que él no le hizo ningún ‘retoquito’ a ella. Asimismo, aclaró que ella nunca será su paciente al considerar que le afectaría su imagen profesional.

“Ella se pone a hablar sobre mi trabajo cuando yo a ella nunca le he hecho algún trabajo y nunca se lo haría porque mis pacientes me dicen ‘por favor doctor yo no quiero tener la cara de Janet Barboza’. Te imaginas que yo ponga en mis redes sociales a Janet Barboza en mi camilla, jamás”, aseveró el especialista.

Finalmente, el doctor Steve también increpó a la figura de América TV por criticar su preparación profesional. “Está en la televisión ya sabemos por qué, no canta, no baila, ni actúa y no es linda. (…) Que se atreva a hablar de mi trabajo con esa cara... no puedo creerlo, es imposible”, acotó.

