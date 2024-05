El renombrado cantante colombiano Juanes regresa a Perú como parte del esperado ‘Festival Juntos Para Ti 2024′, que se llevará a cabo el próximo 16 de junio en Multiespacio Costa 21. Esta destacada presentación promete una velada inolvidable donde el talentoso artista deleitará al público con su mágica melodía.

La nueva edición de Juntos Para Ti reunirá a los mejores exponentes de la música latina. Además de Juanes, se presentarán Mau y Ricky, así como el aclamado cantautor peruano Gianmarco, quien se unirá a ellos en el escenario de la Costa 21.

Aunado a esta emocionante alineación, LIVE Studio Perú y Tutuma Producciones, las empresas responsables del festival, anunciaron que próximamente revelarán al cuarto artista que completará el cartel de Juntos Para Ti 2024.

El retorno de Juanes a Perú ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes podrán disfrutar en vivo de su nuevo sencillo “Gala y Dalí”, una colaboración con la reconocida artista Nelly Furtado. Desde su lanzamiento, esta canción ha captado la atención en plataformas de streaming a nivel mundial, y promete ser uno de los puntos álgidos de la presentación del artista colombiano junto a sus éxitos más memorables.

El talento peruano también tendrá un papel destacado en el festival, con la participación de Gianmarco, quien está a punto de lanzar su nuevo álbum “Aún me sigo encontrando”. El ganador de tres premios Grammy ofrecerá al público una selección de sus éxitos, incluyendo temas como “Se me olvidó”, “Hoy”, “Te mentiría”, “Si me tenías” y muchos más.

Mau & Ricky, los exitosos hermanos venezolanos, completarán la alineación del festival con su estilo único y energético. Recientemente, estrenaron “Bilingües” junto a Lasso y “Gran Día” con Guayna, demostrando su continua relevancia en la industria musical.

Juanes se presentará en el 'Festival Juntos para ti 2024'. (Difusión)





Gira en el Perú

Además de Lima, Juanes llevará su espectáculo a otras ciudades del Perú, con presentaciones programadas el 15 de agosto en Chiclayo, el 17 de agosto en el Festival del Jardín de la Cerveza en Arequipa, y cerrando su gira el 18 de agosto en Trujillo.

Con estas actuaciones estelares y una prometedora gira por diversas ciudades del país, Juntos Para Ti 2024 promete una noche llena de vivacidad y talento, donde cada artista compartirá lo mejor de su repertorio con el público peruano. La anticipación y la emoción están en su punto máximo para este evento que promete ser inolvidable.





