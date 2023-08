¡Listas para brillar! La agrupación femenina “Doradas de la salsa” de Cuba ya se encuentran preparadas para demostrar todo su talento en nuestra capital y presentarán lo mejor de su repertorio en las diversas cadenas de restaurantes de Rústica de la Costa Verde, Los Olivos, Barranco y Pachacámac.

“Nos tuvimos preparadas para que el público peruano pueda conocer nuestro talento en el escenario. Gracias a Dios desde que hemos llegados hemos recibido el cariño de la gente y vamos a demostrar lo mejor de nuestra música en el escenario”, manifestó Adriana Martínez.

Por su parte, Patricia Bustillo prefirió marcar distancia con su compatriota Lisandra Lizama, quien saltó a la fama en nuestro país tras contraer matrimonio con Mauricio Diez Canseco y que además integró anteriormente la agrupación caribeña en su primera visita a nuestro país.

“La verdad yo no estaba en la época que vino ella (Lisandra), pero al final no llegó a ningún lugar porque nosotras no vinimos (risas). Esta es la segunda oportunidad que nos da Mauricio (Diez Canseco) porque es perseverante y fiel a sus ideas, por eso estamos acá” agregó.

“Somos un grupo renovado y cada una tiene su esencia y su brillo. ¿Antes había mucha competencia? Cada quien tenía un objetivo diferente, ahora todas estamos en la misma sintonía”, remarcó Martínez en relación a la anterior experiencia con la ex pareja del empresario

ADMIRAN A DANIELA DARCOURT

Las guapas chicas también revelaron du admiración por la cantante nacional Daniela Darcourt, incluso, les gustaría en un futuro no muy lejano compartir escenario con la artista nacional.

“Es una referencia para nosotras, en algún momento nos gustaría colaborar con ella. Nosotras tenemos la sabrosura de la sangre cubana, pero nadie es igual a nadie. Cada quien tiene lo suyo”, remarcó.