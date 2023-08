Gustavo Salcedo, esposo de la conductora Maju Mantilla, se encuentra en el ojo público tras conocerse que es el protagonista del nuevo ‘ampay’ que ‘Magaly TV: La Firme’ mostrará este jueves 3 de agosto.

Hasta el momento, la exreina de belleza no se ha pronunciado ante la difusión de este nuevo destape que remecerá la farándula peruana, por lo que Perú21 se comunicó con sus compañeros de ‘Arriba mi gente’, Fernando Díaz y Santi Lesmes.

El presentador y periodista Fernando Díaz evitó opinar sobre la vida personal de la modelo, sin embargo, dejó en claro que ella conducirá como de costumbre el magazine de Latina Televisión este viernes.

“No soy de meterme en la vida privada de las personas. (¿Has podido hablar con ella?) No, desconozco cómo está, no es un tema que me competa de su vida. Mañana la veré me imagino en el programa. No ha dado señales de que no va ir, o sea que vamos a hacer el programa como siempre ”, sostuvo el periodista.

Por su parte, Santi Lesmes decidió cortar la llamada telefónica al ser consultado sobre este nuevo escándalo y evitó así pronunciarse al respecto.





¿Ampayan a esposo de Maju Mantilla?





‘Magaly TV: La Firme’ remecerá nuevamente el mundo del espectáculo con un nuevo ‘ampay’ que tiene como protagonista a nada menos que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Según el adelanto del programa, el empresario fue captado en compañía de otra mujer a bordo de su vehículo mientras la exreina de belleza conducía su programa ‘Arriba mi gente’.

“¿Qué hizo el esposo de Maju Mantilla mientras ella estaba al aire en su programa de televisión?”, se pregunta la reportera en la promoción del espacio de espectáculo.