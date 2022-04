Diego Chávarri decidió salir al frente para responder las serias acusaciones en su contra, luego que se señalara que habría intentado retener a su pareja, Onelia Molina, en contra de su voluntad al interior de su departamento.

En diálogo con las cámaras del programa “Amor y Fuego”, el exchico reality negó haber intentado secuestrar a su novia y aseguró que la intervención policial se produjo en otro contexto.

“Nosotros hemos estado discutiendo simplemente porque yo haya tomado (licor) un día antes cuando teníamos planes. Un día anterior (Onelia y yo) hemos estado muy bien y simplemente hemos tenido una discusión de pareja normal por los planes que teníamos y porque yo llegué tarde”, aseguró el exfutbolista.

Tras desmentir la acusación de secuestro, el exintegrante de “Esto es Guerra” explicó que la intervención policial se originó a solicitud de uno de los miembros de Serenazgo que los vio discutir en los exteriores del departamento de su pareja.

“El serenazgo pasó por ahí y vio que estábamos discutiendo, pero le dijimos que todo estaba bien. Lo único que ella quería era que yo me retiré del domicilio, a lo que yo le dije: ‘yo no me voy a ir hasta que venga mi hermana’, porque, como está constatado en el documento (ocurrencia policial), yo no podía manejar”, aclaró el exdeportista.

Diego Chavarri estuvo en el ojo de la tormenta luego que el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundiera imágenes que muestran el preciso instante en que es intervenido por varios policías tras ser acusado de un presunto intento de secuestro a su novia.

En el clip se oye una voz de quien sería un miembro de Serenazgo. “El señor Diego Chávarry, la chica acá ha pedido apoyo al Serenazgo. El señor la ha tenido secuestrada en su departamento”, se escucha en el video.

