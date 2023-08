Por todo lo alto. Deysi Araujo no deja de sorprender a sus seguidores luego de presumir su lujoso departamento en San Isidro . La exbailarina invirtió sus ahorros en un nuevo hogar para su familia dejando atrás el populoso San Juan de Lurigancho.

Constancia de esfuerzo. La exvedette señaló que su nuevo inmueble le costó casi 300 mil dólares y la mitad lo ha financiado con el banco.

Ante ello, el programa ‘Magaly TV: la firme’ la visitó para conocer su departamento de 120 metros cuadrados, el cual incluye un estacionamiento propio.

¿Deysi Araujo estaría interesada en Mark Vito?

Pese a que la exbailarina negó ‘salidas’ con el empresario, reveló que este le ‘coquetaba’ mandándole besos. “Él es un chico lindo y cae bien, creo que desde un inicio yo también lo impacté porque me mandaba besos desde que nos conocimos”, dijo la animadora a Perú21.

“Es bastante coqueto, pero así como coqueteaba conmigo también lo hace con otras, uno no se debe confiar. Porque a la primera que me conoció me mandaba besos”, enfatizó.

La exvedette afirmó estar soltera y que no tiene miedo de encontrar el amor. “No tengo hombre ideal, pero me gustan las personas sencillas y él (Mark Vito) es bastante sencillo, eso me gusta y atrae bastante a una mujer”, explicó Araujo.

VIDEO RECOMENDADO