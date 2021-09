Dayanita, el popular personaje que forma parte del elenco de “JB en ATV”, será protagonista de una nueva edición del programa “Andrea”, donde llegará para someterse a una prueba de ADN y así determinar si en verdad tiene un hijo en la selva peruana.

A través de sus redes sociales, el canal ATV compartió un spot promocional del episodio centrado en Dayanita. “¡Este lunes a las 8:45 PM! ¿Cuál es el desgarrador secreto que aloja en su corazón uno de los personajes más queridos de la televisión? Una verdad que por fin será revelada”, es la leyenda que acompaña el video.

Asimismo, la conductora del programa, Andrea Llosa, se encargó de confirmar la noticia durante una reciente entrevista con Pamela Vértiz en “Día D”.

“Se trata de Dayanita. Ella tiene un hijo de 10 años y va al programa en busca de una verdad, a raíz de esta duda que la atormenta de saber si es el papá del niño”, contó la conductora de “Andrea”, quien aseguró que un equipo periodístico de su programa llegó a Aguaytia (Pucallpa) para investigar el caso.

“Dayanita se ha sometido a una prueba de ADN y mañana (el lunes) vamos a saber de la historia. No solamente por saber la verdad de esta duda que la atormenta, que no le permite vivir en paz; pero no solo ello. También vamos a reconstruir estos afectos del pasado”, añadió Andrea Llosa.

Como se recuerda, hace algunos años Dayanita reveló que tuvo un hijo a los 14 años, a quien la última vez que vio fue en 2019. Luego, nunca más pudo establecer contacto porque la familia de la madre del menor se negaba a que lo viera.

“Pensaron que yo se lo quería quitar. La verdad es que yo no quiero quitarles a mi hijo. Lo único que quiero es verlo, abrazarlo y darle todo mi cariño”, manifestó Dayanita a “Reporte Semanal” en el 2019.

