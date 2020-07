Daniela Darcourt se manifestó sobre los comentarios que dio Sergio George en referencia a su departamento en una transmisión en vivo al lado de Tito Nieves. La salsera afirmó sentirse un poco incómoda ante el hecho, pero señala que quizás esa no fue la intención del productor de Yahaira Plasencia.

“Parecía una casa lujosísima. El departamento de Daniela, lujosísimo. En Lima Perú hay que pagar por eso”, comentó el productor en la transmisión. Hecho por el que se presume que Tito Nieves se molestó.

Darcourt afirmó que ella respeta ambos personajes, espera que su amistad se vuelva a retomar y sobre las declaraciones de su departamento, señaló que no toma a mal sus palabras.

“Yo soy una muchacha que viene de un barrio como La Victoria. A mí no me molesta que me digan cosas, que me aumenten. Para eso he trabajado tantos años de mi vida, no va por ese lado. Más allá del comentario, creo que fue la actitud”, comentó al programa “En Exclusiva”.

La intérprete de “Adiós amor” también negó sentirse humillada por dichos comentarios. “Creo que su intención no fue esa, y si lo fue, pues todo bien, no hay ningún problema. Yo creo que entre broma y broma se le escapan las ‘cositas’ de la mano. No hay recelo, ni resentimiento”, agregó.

Finalmente, no cerró la puerta de volver a trabajar con Sergio George en el futuro, ya que siente que su carrera es respetada por quienes la han seguido hasta el momento.

Daniela Darcout se refiere a los comentarios que hizo Sergio George sobre su departamento (TROME)

