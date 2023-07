La cantante Daniela Darcourt decidió ponerle fin a los rumores acerca de su supuesta bisexualidad, y aseguró en una entrevista que nunca ha tenido la oportunidad de ‘experimentar’ con una mujer.

La salsera estuvo como invitada en el programa de Beto Ortiz y sorprendió al hablar por primera vez en público y sin tapujos sobre su orientación sexual. Según explicó, nunca le llamó la atención tener un vínculo más allá que el amical con otra mujer.

“No corro con esa suerte. Me hubiera, en algún momento, quizás de experimento. Sí he estado bastante expuesta a muchas situaciones, más de las que te puedes imaginar”, sostuvo la artista.

“Estoy en la calle desde los 8 o 9 años. Tengo muchos amigos, he compartido, he vivido entre patas de teatro, he visto a gente completamente desnuda, tanto hombre y mujeres, y nunca me ha llamado la atención de irme por un lado o por otro. Siempre he sido dueña de mi destino y mis decisiones”, agregó.

En otro momento, la intérprete de ‘Señor mentira’ cuestionó que se deslice que una mujer es lesbiana sólo por el hecho que decida estar soltera por mucho tiempo.

“Yo me identifico por como soy, y como siempre lo he dicho a todos los que me preguntan o se imaginan cosas, porque a veces el hecho de estar soltero a muchas personas se les adjudica que te puedan decir “esta es lesbiana”o “este es gay porque nunca le he visto una mujer”, no tiene nada que ver. Uno decide estar solo en el momento que desee estar solo y cuando conoce personas, las conoce. Las personas son como les da la gana de ser. Nadie tiene por qué juzgarte ni encasillarte en un lugar que no es tuyo ”, agregó.