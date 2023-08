Amor a primera vista. Daniela Camaiora regresó a las redes sociales para presentar a su segunda hija, quien nació el último fin de semana. La actriz también mostró su proceso de recuperación y reflexionó sobre el parto natural . La pequeña lleva el nombre de Gaia.

La recordada actriz de la serie ‘Al fondo hay sitio’ no pudo ocultar la emoción al anunciar la llegada de su pequeña hija. “Ya nació, parto natural. Le dije a Rich que tomara fotos durante el parto, pero la mayoría son de mí (parte íntima). Ahora estoy gozando de mi hijita, de mi esposo y de mi pañal”, contó la conocida actriz ‘Margarita’ en sus historias de Instagram.

Pese a que ya puede moverse con mayor facilidad, la actriz recalcó que aún presenta dolores. “Estoy sentada en un cojín de lactancia porque estoy con un dolor de coxis que me mata, con las contracciones me venía tan fuerte el dolor que se me ha quedado un poquito, pero bueno qué vamos a hacer”, explicó.

Daniela también señaló que existe notables diferencias entre ser mamá primeriza y no serlo. “Que diferente ser mamá por primera vez y mamá por segunda vez. Por primera vez, cada vez que Ania hacía un ruido, decía: ‘no está respirando, ¿por qué respira así?, ¿qué le pasa?, ¿tiene un problema? En cambio ahora como que estoy más relajada, ya sé que me espera’, reveló.

Incluso, compartió una tierna foto de su pequeña hija.“Estoy enamorada de su ruiditos”, dijo.

Finalmente, la influencer aseguró estar feliz por su decisión de tener un parto natural. “Otra cosa que quería reflexionar es sobre qué buena es la recuperación luego de un parto natural, estoy muy bien, no me duele nada, de la nada ya puedo dormir boca abajo y hacer cualquier movimiento, no tengo ningún dolor. Aparte casi no tengo desgarro”, indicó.

