La actriz Daniela Camaiora, recordada por su participación en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, utilizó sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su primera hija, Ania, el pasado domingo 18 de julio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz nacional compartió una serie de fotografías suyas desde la clínica donde dio a luz a la pequeña Ania. Según reveló, la pequeña llegó al mundo a las 3:15 p.m.

“Ayer, 18 de julio a las 3:15 pm, por parto natural nació mi hijita. Con 3.740 kg y 40 semanas de embarazo... literalmente “todo un parto” jeje. ¡Pero ya! ¡Nació! Y como el primer día los bebitos nacen hinchaditos y chinitos, Ricardo me dijo que cómo no le había confesado sobre mi amante chino. Yo le dije que fue muy rápido, nos conocimos en un chifa y bueno… jajajaja fue gracioso”, contó Camaiora.

“Acá podrán ver fotos de ayer justo después del parto y fotos de hoy, dándole su leche, ella dándome sus ruiditos hermosos y yo tratando de quitarle mis fluidos de su pelo durante todo el día jaja hasta que me enseñaron a bañarla. Esto está siendo mágico, hasta ahora no entiendo como he tenido a toda esta criatura dentro de mi cuerpo y como ha podido salir ‘por ahí’, pero lo hice, traje vida al mundo, y soy inmensamente feliz”, añadió en su publicación.

Como era de esperarse, sus amigos y colegas se hicieron presente en los comentarios para felicitarla. Andrés Wiesse, Marco Zunino, Maricarmen Marín, Maju Mantilla, Junior Silva, Alexandra Granda, Maria Grazia Gamarra, Anahí de Cárdenas, entre otros comentaron el post.

VIDEO RECOMENDADO

Tito Nieves elogió a Daniela Darcourt

La cantante peruana Daniela Darcourt y el salsero puertorriqueño Tito Nieves se encuentran más unidos que nunca debido a que estará como co-entrenador en el equipo de Daniela en el programa de canto "La Voz Perú". (Fuente: Latina TV)