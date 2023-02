Tras ser acusada de enviarle videos íntimos a John Kelvin para intentar regresar con él, Dalia Durán decidió romper su silencio para desmentir al cantante. En declaraciones para “Magaly TV: La Firme”, la cubana rechazó esta versión y aseguró que el cumbiambero es quien la agrede psicológicamente desde que salió de prisión.

“Al último que le mandaría videos sería a él. Yo no he mandado video íntimo a ninguna persona, yo no suelo dedicarme a ningún tipo de trabajo de enviar video y mucho menos a él, de verdad. El hombre está enfermo”, señaló Dalia Durán.

Según contó, luego de firmar la conciliación la relación de padres que mantenía con el artista se volvió una pesadilla porque no cumplía con su responsabilidad con sus hijos, y cuando se los llevaba, los menores regresaban descuidados.

“Hay un correo donde yo le reclamo a él, donde él me envía a las bebés sin calzón y sin calzoncillo y yo le reclamé”, precisó al programa de espectáculos.

Pide ayuda a las autoridades:

En otro momento, Dalia Durán dijo temer por su vida por lo que espera que la justicia actúe con severidad en su caso. Además, dejó entrever que John Kelvin no solo es agresivo con ella y con sus hijos, sino con más mujeres.

“Espero que la justicia en este caso tome todo en cuenta porque yo no voy a esperar terminar en un saco descuartizada, como están terminando todas las mujeres. (...) El hombre es un patán de lo peor y te apuesto que yo no soy la única, si conmigo que soy la madre de sus hijos es así, imagínate con otras chicas”, acotó.