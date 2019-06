Clara Seminara se va a España luego de recibir amenazas de muerte

En medio del escándalo por su denuncia contra Enrique Espejo 'Yuca' , Clara Seminara anunció su pronta partida a Madrid, España. En su mensaje colgado en Instagram, la actriz cómica denunció además a los amigos del cómico por amenazas de muerte.

"Hoy me toca empezar de cero, me voy con muchos sinsabores pero más fuerte que nunca, no es fácil que todos te señalen, no es fácil dar la cara y denunciar, no es fácil dejar todo por lo que trabajaste pero es lo que me toca y aunque me critiquen y hasta amenacen de muerte amigos del agresor yo sigo en pie...", precisó Seminara.

Aclaró, en otro momento, que descarta otros intereses más que la de denunciar por tocamientos indebidos al conocido actor y hacer prevalecer la verdad en torno al episodio que le tocó vivir en el 'Wasap de JB'.

"Hoy me voy a radicar en Madrid y con esto queda demostrado que no buscaba trabajo, ni dinero, ni fama... Solo buscaba decir la verdad, la denuncia sigue su curso en manos de mi abogado @luisantonioalmenara", precisó la actriz cómica.

Agradeció a sus familia, novio y seguidores por apoyarla en estos momentos.



DENUNCIA A 'YUCA'



La ex integrante del 'Wasap de JB' indicó que al popular cómico le faltó el respeto y le "metió la mano" en medio de un juego durante las grabaciones del programa. En versión de Seminara, el líder del equipo, el cómico Jorge Benavides, solo hizo que 'Yuca' le pida disculpas.



TE PUEDE INTERESAR: