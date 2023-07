Christian Meier y su novia Andrea Bosio se casaron el último sábado 1 de julio en una íntima ceremonia en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Este lunes, ‘América Hoy’ difundió las primeras imágenes de la boda, ceremonia que contó con la presencia de Stefano Meier, hijo del ‘Zorro’ y Marisol Aguirre.

Se conoció que el matrimonio de Christian Meier y su novia de 26 años de edad se llevó a cabo en el un exclusivo local de eventos en Calabazas, lugar donde viviría el actor peruano, según Valeria Piazza.

Hasta el momento no se han filtrado imágenes donde aparezcan los novios.

Christian Meier se casó por segunda vez con su novia de 26 años, Andrea Bossio, en una ceremonia realizada en Los Ángeles, Estados Unidos. Averigua cuánto costó el prestigioso anillo de compromiso. (Fuente: América TV)





Christian Meier molesto con Arturo Pomar

Arturo Pomar, el ex baterista de la banda “Arena Hash”, reveló que Meier se tomó mal la relevación de su matrimonio, considerándolo una “traición” a sus ojos. El músico también confesó que no llegó a conocer personalmente a la esposa del actor.

Añadió: “Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que revelara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos”, señaló el músico.