Hoy, 1 de julio de 2022, se casa Christian Meier por segunda vez con su novia de 26 años, Andrea Bossio. La boda está ocurriendo en Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque en un principio se deseaba que fuese privada, gracias a Arturo Pomar Jr, amigo del actor, se divulgó las noticias; debido a confirmó que la ceremonia de realizaría hoy.

Más adelante, el ex baterista de la banda “Arena Hash” explicó a la página de Infobae que Meier reaccionó negativamente ante la divulgación de la noticia.

La reacción negativa de Meier

Pomar reveló que Meier se tomó mal la relevación de su matrimonio, considerándolo una “traición” a sus ojos. Pomar también confesó que no llegó a conocer personalmente a la esposa del actor.

Añadió: “Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que revelara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos”.