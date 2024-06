Indignante. Un perrito llamado ‘Lobito’ murió luego de ser arrollado por un patrullero de la Municipalidad de Carabayllo. Unas cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que el vehículo embistió a la mascota.

La familia de ‘Lobito’ se pronunció exigiendo justicia, ya que los agentes no se detuvieron en ningún momento para verificar el estado del perrito ni ayudarlo.

“El animal se quejaba del dolor, pero no hubo una pausa por parte de los serenos. El jefe (de serenazgo) me comentó que ellos (serenos) dijeron que no vieron al animal”, dijo el dueño de ‘Lobito’.





ATENCIÓN: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SUS SUSCEPTIBILIDADES

‘Lobito’ murió producto de las fracturas por el atropello y su familia pidió justicia, ya que, hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un comunicado oficial respecto al incidente.

En las redes sociales, muchos usuarios condenaron el hecho y pidieron que se interponga una denuncia formal contra los culpables, que todavía no han sido plenamente identificados.





