Tras anunciar su renuncia al programa ‘Se Pone Bueno’ de Latina, Christian Domínguez señaló que tomó esta decisión porque se hartó de los constantes cuestionamientos de los conductores de farándula de ese canal debido a su rompimiento con Isabel Acevedo y por el ampay con Pamela Franco. El cumbiambero dejó en claro que “no soy piñata de nadie. Basta de humillaciones”.

“Que hagan lo que quieran, yo no soy piñata de nadie, soy una persona que me dedico a trabajar sin parar y no hago daño a nadie. No he cometido ningún delito, con esos dizque amigos ni a la esquina”, precisó Domínguez a El Popular.

El actor y bailarín señaló que se sintió humillado mientras permaneció en el mencionado canal. “Todo tiene su límite, ya basta de humillación. Es evidente que todo lo hacen por rating”, precisó.

De otro lado, prefirió no hablar de Pamela Franco, quien aseguró que él no le dirige la palabra. “De la señorita no tengo nada que decir, yo estoy en lo mío y punto”, sostuvo.

Ayer, mediante un comunicado de prensa, Domínguez explicó su salida de ‘Se pone bueno’, programa en el que estuvo desde agosto.

Recordemos que hace un par de semanas, el exprotagonista de ‘Mi Amor el Wachimán’ fue ampayado con Pamela Franco, su excompañera en la conducción de ‘Se Pone Bueno’ en una aparente salida nocturna. Ambos conversaban a las afueras de una discoteca cuando el cumbiambero dio un beso a la modelo chiclayana.

El ampay se dio minutos después que Isabel Acevedo anunció su rompimiento con el cantante.