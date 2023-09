Nueva etapa. Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras revelar detalles de su vida amorosa en el programa de YouTube de V erónica Linares . El cantante reconoció que su pareja, Pamela Franco , es la que tiene un carácter más fuerte y por eso trata de darle la razón.

“Mucha gente piensa que soy mujeriego, pero yo me ‘encamoto’”, empezó diciendo el cumbiambero.

Veronica, por su parte, preguntó sobre el motivo de salir con diferentes chicas. “No sabía decir ‘no’ porque me ganaba otros sentimientos. Ahora, es mejor decir ‘se acabó' y te evitas muchos problemas. No todas mis relaciones han sido por infidelidad, solo tuve dos. No he tenido muchas relaciones, tuve seis relaciones en toda mi vida, la cuales fueron públicas”, replicó Christian Domínguez frente a las cámaras de ‘La Linares’.

El músico contó que su romance con Pamela Franco va bien y que él cede en la relación. “Yo soy un ´sí, mi amor’, ella tiene el carácter más fuerte que yo (...) Uno de los dos tiene que ser más inteligente y ceder, ven ciertas cosas, no ye va a hacer menos ni más. Si me pongo al brinco, lo que vamos a hacer es enojarnos”, explicó.

Christian aclaró que se encuentra en una nueva etapa, donde quiere disfrutar pasarla con su pequeña hija, por lo que no busca darle la contra a su pareja Pamela Franco. “Yo no quiero que mi hija menor, por esos arrebatos que he tenido antes, no esté cerca (...) A veces, en mi inmadurez, dije ‘no hay forma, eso no puede cambiar’, no quiero que me pase eso otra vez”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO