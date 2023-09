Pilar Gasca se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de cerrar sus cuentas en redes sociales tras diversos enfrentamientos públicos con Milena Zárate . La modelo ha sido noticia dentro del espectáculo nacional tras finalizar su relación con Edwin Sierra después de siete años de noviazgo, una de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

Como se recuerda, a partir de la polémica ruptura de Edwin Sierra y Milena Zárate, la relación entre el humorista y la anfitriona empezó con críticas, en el 2016, por las diferencias de edad, pero con el pasar de los años habían demostrado que su amor era verdadero.

“Estamos felices y contentos, estamos viviendo un momento bonito disfrutando nuestro amor. Nosotros estamos en serio, no es broma… Nosotros disfrutamos nuestro momento, disfrutamos la felicidad y esto es lo que cuenta. A todas las personas que pueden hablar mal de nosotros les deseamos felicidad y que encuentren el amor igual que nosotros. Que todo el mundo sea feliz, que tenga trabajo”, contó la modelo.

¿Quién es Pilar Gasca?

La ex de Edwin Sierra saltó a la fama a partir de su romance con el reconocido actor Erick Elera, quien fue ampayado con Pilar Gasca a comienzos del 2016. Sin embargo, la modelo conocía el mundo del espectáculo desde hace muchos años, en febrero de 2014 fue presentada como bailarina de ‘Alma Bella’ de Nilver Huarac, pero lo dejó un año después.

En el 2016, cuando tenía 22 años contó a un medio local que ese año terminaba la carrera de aviación comercial y era modelo profesional. Además, señaló que tiene dos hobbies: Patinar e ir al gym.

“Hablo inglés y quiero seguir estudiando dos idiomas más”, contó a Trome.

La modela cuenta con una tienda de ropa llamada Pilar Gasca Boutique, donde vende distintos tipos de vestidos y calzados para mujer. “Soy jefa, empleada, modelo de mi marca, diseño, atiendo, hago los envíos, hago de todo”, mencionó.

Actualmente, Pilar Gasca cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales que la ayuda a seguir impulsando su negocio.

En el 2022, Pilar Gasca abrió su cuenta de OnlyFans, donde a diferencia de otras modelos, ella no generará contenido explícito. “Antes dije que no había forma que entre a la plataforma, pero sucede que estaba un poco desinformada sobre el contenido que suben al OnlyFans. Se ha hecho muy común que todo sea contenido sexual, pero la plataforma ha sido creada para que cualquier artista o persona suba las fotos o videos que desee. No es una obligación subir fotos triple X”, señaló.