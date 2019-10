Dio un paso al costado. Al parecer, el cantante Christian Domínguez se cansó de ser el centro de las críticas luego de terminar su relación con 'Chabelita’ y ser ampayado con Pamela Franco, con quien conducía el programa de espectáculos ‘¡Se pone bueno!’

Mediante un comunicado a la opinión pública, Domínguez anunció que ya no forma parte del proyecto que se emite a través de Latina y en donde fue contratado desde agosto de este año.

“A través de la presente hago de conocimiento público mi decisión de retirarme de la conducción del programa ¨Se Pone Bueno¨ emitido por Latina Televisión. Agradezco de antemano a todas las personas Involucradas en este proyecto que me dio la oportunidad de mostrar una nueva faceta, así como a los Talentos y Programas del Canal que decidieron respetar mi ámbito privado así como la exposición mediática a la que lamentablemente fui expuesto en las últimas semanas”, indicó.

Pamela Franco y Domínguez no se hablan

En tanto, la conductora Pamela Franco descartó que ella y Christian hayan coincidido luego del polémico ampay, ni tampoco mantienen una cercanía.

“Por todo este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla”, comentó Franco a Trome. Asimismo, insistió en que el citado ampay habría sido malinterpretado, pues asegura que nunca besó a su compañero de programa. "No hay beso ni nada, es el ángulo de la cámara”, explicó.