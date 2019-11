Tras ser separado del club Santos por actos de indisciplina, el futbolista Christian Cueva, regresó al Perú a pasar tiempo con su familia y en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue interceptado por un reportero del programa ‘Magaly La Firme’ quien le preguntó por qué lo separaron del equipo brasileño.

Christian Cueva con evidente molestia le respondió: “¿No puedes respetar?, por favor” y siguió su camino, pero fue seguido por el hombre de prensa que insistía en sus preguntas.

Tras ver el clip, la conductora Magaly Medina no se quedó callada y solo atinó a reírse. “¿Qué te vamos a respetar, pedazo de indisciplinado? No te vamos a respetar nada. Respetamos a quien se merece respeto y eso se gana no se da gratuitamente”.

La ‘Urraca’ le recordó que no es ningún divo y que lo sacaron de su equipo hasta el próximo año y que verán qué hacer con él porque ha hecho “noticia siempre por cuestiones que nada tienen que ver con el fútbol”.

“Dicen que está pidiendo auxilio, que está pidiendo por su vida. ¿Qué está pidiendo por su vida? Lo que pasa es que acaba de darse cuenta que está perdiendo chamba, está perdiendo trabajo, no le van a dar ningún trabajo. Entonces lo que está es queriendo despertar lástima en algunos dirigentes futbolísticos seguramente para que le den nueva oportunidad. A muchos de estos jugadores todavía les sigue faltando una terapia psicológica porque no crecen, siguen siendo unos mocosos malcriado”, señaló.