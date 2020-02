Frente a las incontables críticas que recibió en redes sociales tras los desatinados comentarios realizados en el programa “Mujeres al mando” sobre el look de Anahí de Cárdenas en la alfombra roja de “Locos de amor 3”, la presentadora Cathy Sáenz decidió cerrar su cuenta de Instagram.

En la mencionada red social, la presentadora de “Mujeres al mando” figura como @cathytasaenz; sin embargo, actualmente al buscar el nombre aparece el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible”.

Cathy Sáenz cerró su cuenta de Instagram tras polémica en torno al look de Anahí de Cárdenas. (Foto: Captura)

Cabe señalar que una de las más criticadas por los desatinados comentarios a Anahí de Cárdenas fue Cathy Sáenz, quien, en reiteradas ocasiones del bloque, consultó si el outfit que utilizó la actriz era el indicado para la gala.

“El look de Anahí, que usa este pañuelo con el saco encima y un vestido ¿va o no va?”, preguntó la ex productora de “Esto es guerra” y “Combate” a la estilista Danitza García.

La respuesta de la especialista en moda causó incomodidad en todos los seguidores de la actriz que se encuentra luchando contra el cáncer de mama.

“En este caso es un saco invernal con un vestido veraniego, el color me choca. Me gusta el turbante y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas. Pero el saco no, es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, explicó.