El coronel PNP Martín Gonzales Sánchez, alias ‘Conejo’, un experimentado hombre de Inteligencia, perdió el rumbo y se delató ante un fiscal del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En su desesperación por terminar con la carrera de su otrora rival al interior de la Policía, su colega Harvey Colchado, el ahora detenido le dijo al fiscal Cristian Alfaro que “le ponga énfasis” a una investigación que se le había abierto al exjefe de la Diviac en un posible caso de encubrimiento.





“Ayer estuve conversando con el amigo Marco (Fiscal adjunto Supremo Marco Huamán). Allí me dijo que te haga saber que cualquier tema que necesites, que lo llames directamente. Cualquier cosa que podría pasar, él va a definir no otros”, le dijo ‘Conejo’ a Alfaro. La conversación —de octubre de 2023— quedó registrada en un audio intervenido de manera legal y que se encuentra en el poder del juez que hoy deberá definir si le dicta o no prisión preventiva a Gonzales a pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)

Alfaro estaba preocupado de un posible cambio de coordinadores y fiscales. Es por eso que ‘Conejo’ intenta ejercer poder sobre él al indicarle que tenía cercanía con Huamán quien en ese momento era el brazo derecho de la fiscal de la Nación Patricia Benavides.





VIEJA RENCILLA POR LA FUGA DE HINOSTROZA

Cuando se fugó el ex juez supremo César Hinostroza, Martín Gonzales intentó responsabilizar a Harvey Colchado de la situación. Sin embargo, una pesquisa de Inspectoría determinó que el responsable fue ‘Conejo’.

Inspectoría determinó en 2019 que Gonzales –entonces jefe de búsquedas de Digimin– “procedió con negligencia en la conducción y supervisión del personal bajo sus órdenes” que vigilaba la casa del magistrado que huyó del país.

Pese a las conclusiones de la Inspectoría, ‘Conejo’ solo fue sancionado con una infracción leve que no se ejecutó porque esta terminó prescribiendo en el mismo momento en que se firmó la resolución.





NOTICIA EN DESARROLLO