La repentina muerte de la cantante Yuliana Perea causó gran conmoción en la ciudad de Iquitos , Loreto, luego de fallecer a causa de una presunta negligencia médica tras someterse a una liposucción en la clínica Santa Anita. Ante ello, el cirujano plástico Jhon Alexander Casado del Castillo, quien estuvo a cargo del procedimiento estético, negó tener cualquier tipo de responsabilidad en dicha muerte.

Ante ello, el abogado del médico, Augusto Vargas, declaró para la prensa de Loreto y señaló que la clínica contaba con todos los equipos necesarios para la operación y que lo que se produjo con la cantante fue una “complicación”.

El letrado explicó que Jhon Casado no cometió negligencia por lo que “no se le puede atribuir ninguna responsabilidad de carácter penal o civil”. “La única forma de establecer responsabilidad del doctor es que se demostrará que el actuó con negligencia, cosa que en este caso no ha sucedido. Él actuó de acuerdo a las reglas de la práctica médica”, aclaró.

Asimismo, Augusto Vargas enfatizó que la clínica Santa Anita contaba con los implementos necesarios para una liposucción ,pero se produjo una “complicación”.

“Tiene las condiciones de la operación que el doctor Casado estaba haciendo, sino cuando se complica una situación más grave, es normal que se busque el respaldo de una institución que tenga otras condiciones. La Clínica tiene la autorización, condiciones y equipos para una liposucción, la complicación ya es otra historia”, mencionó.

Cabe mencionar que el médico Jhon Alexander Casado del Castillo permanece detenido tras la muerte de la cantante y obstetra. El Ministerio Público y la PNP se encuentran a cargo de las investigaciones.

