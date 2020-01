Tras finalizar su compromiso anterior con la madre de sus dos primeros hijos, Carlos Zambrano conoció a su actual esposa Marcia Succar. Ambos quedaron flechados y, con el tiempo, su amor se consumó el 27 de diciembre del 2017 en una bella ceremonia y con la presencia de sus seres más queridos, el futbolista y su amada se dieron el sí.

“Una mirada no dice nada , y al mismo tiempo lo dice todo❤️ Momento único en nuestras vidas !La envidia es grande pero solo Dios nos ha mantenido juntos hasta día de hoy y estoy agradecido por ponerte en mi camino esposita 😍😘sabíamos que iba ser muy difícil desde el comienzo pero aquí estamos con nuestra reina 👸ainhoa 🙏❤️”, escribió Zambrano en su Instagram.

Fruto de su relación de cinco años, los dos concibieron a su pequeña Ainhoa, quien en noviembre pasado cumplió tres vueltas al sol.

Debido a su carrera en el extranjero, Marcia siempre estuvo a lado de Zambrano. Rusia, Grecia, Suiza, no importa el lugar, ella siempre estuvo ahí.

El ‘Kaiser’ nunca escatimó en gastos para llevar el mundo a los pies de su esposa, con quien celebró su primer aniversario en la romántica París.

Pese a que los dos compartían tiernas fotos familiares que evidenciaban un matrimonio sólido y una vida estable en pareja, de vez en cuando Zambrano era vinculado sentimentalmente con otras mujeres.

No obstante, estos rumores nunca hicieron eco en su relación, ya que el jugador siempre salía declarar que es un hombre de familia y que no tenía ojos para otra que no sea su esposa.

YA NO MÁS

Ahora no todo es color de rosa. Marcia Succar, esposa Carlos Zambrano, tomó la decisión de “eliminar” al futbolista de su vida. La cónyuge del ‘León’, tras la difusión de imágenes del jugador besando a otra mujer en un yate, desapareció las fotos que tenía con él y hasta incluso dejó de seguirlo en Instagram.

En cuestión de horas, la madre de la hija del ‘Kaiser’ borró cualquier rastro de la familia de tres que habían formado.

Luego de que Magaly Medina revelara la comprometedora grabación del zaguero de al selección, Succar no dudó en erradicar por completo las instantáneas que mostraban su vida en pareja.

Carlos Zambrano fue ampayado besando a desconocida que no era su esposa. (Magaly Tv. La firme)