Carlos Vidal Andrade , expareja de la ‘Rubia’, se pronunció en Facebook en medio de la disputa televisiva entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina . El exmodelo no tuvo reparos en dirigirse a la ‘Urraca’ luego que ella tildara su libro ‘La Señito’ como ‘tonto y mal escrito’.

A través de sus redes, el hombre arremetió contra la conductora de Magaly Tv, La Firme y afirmó que es una persona “horrible”. “Tú crees que yo me hubiera fijado en ti en esa época, fea por fuera, pero horrible por dentro”, escribió.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el libro ‘La Señito’?

En su programa, Magaly Medina reveló que quisieron venderle el libro de ‘La Señito’ a 7 mil soles, pero remarcó que no pagaría eso porque es “un librito mal escrito”.

“Algunos vivos quisieron vendernos este libro en 7 mil soles. No puede ser, ¿qué creen? ¿Que somos millonarios? Estamos haciendo canje para la fiesta de aniversario y de pronto quieren cobrarnos por este librito, mal escrito, mal contado, siete mil soles”, dijo entre risas la conductora de Magaly Tv, la firme.

La conductora de ‘Magaly la TV La Firme’ aseguró que no comprende por qué la rubia impidió la publicación del libro, pues no narra nada morboso. “No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque este no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien parece un homenaje”, acotó Magaly.

¿Qué pasó con Carlos Vidal?

Chalaco de nacimiento, Vidal fue un modelo popular a fines de los ochenta. Después de su ruptura con Gisela y alejarse de las cámaras, decidió residir en Miami.

En el año 2011, ‘Panorama’ le hizo un reportaje después de estar diez años alejado de la televisión peruana. En la nota, Vidal contó que le iba bien lejos del país e indicó que se encontraba trabajando como vendedor de maquinaria pesada. También confesó que estaba comprometido y que tenía planes que deseaba cumplir con su pareja.

En 2013 regresó a Perú, para vistar el Callao, la prensa lo ubicó e indicó que llegaba de visita por el aniversario del puerto. Además, mencionó como le iba: “Vivo en Miami y estoy casado. Vine de vacaciones a Lima por unas semanas con mi familia y me reencontré con los amigos”, expresó el exmodelo.

Cuando le preguntaron acerca de Gisela, no quiso hablar sobre el tema: “Los sábados disfruto de las noches de Lima, salgo a divertirme, no veo su programa. No quiero hablar. Pueden decir que vine a colgarme de ella”, finalizó.

En la actualidad, tal como se ve en sus redes sociales, Carlos Vidal continúa viviendo en Miami, pero de vez en cuando regresa a Perú de visita. Además, estaría trabajando como lavavajillas y parrillero en distintos restaurantes norteamericanos.

