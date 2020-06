El maquillador Carlos Cacho lloró mientras daba a conocer su situación como estilista y el de su negocio en medio de la pandemia del coronavirus en el Perú.

Desesperado e indignado, pidió no solo por él sino también por sus demás colegas.

“Me muero de la pena, tengo impotencia por mi gente...por eso, pido al Gobierno de Martín Vizcarra agilice el protocolo (sanitario) de trabajo”, indicó.

“ESTAMOS DESESPERADOS”

“A mí no me gusta llorar en televisión, me parece horrible esta situación pero no solo se trata de mí sino de las personas que hacen lo que yo hago con amor y dedicación. Es gente que está desesperada”, manifestó Cacho.

Agregó que muchos de sus colegas están endeudados por apostar en sus negocios de belleza. “Y todos saben que los bancos, no esperan”, señaló finalmente.

Ver el video a partir de 1:24

