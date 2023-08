¿Le lanza ultimátum? Bryan Torres contó lo que le dijo a Samahara Lobatón sobre sus últimos enfrentamientos con Youna. Le advirtió que no va a aguantar temas así y que, para solucionarlos, está la justicia.

“Yo le he hecho ver, no puedes hablar así, así no te puedes expresar, no puedes manipular. A mí tampoco me gusta que tú hinques y haga que otra persona te falte el respeto y ella entiende (me dice) ‘sí, tienes razón...’”, dijo en las cámaras de Magaly TV.

Asimismo, advirtió que no iba a tolerar conflictos mediáticos, sobre todo si son legales, ya que para eso están las vías legales: “que sea la última la verdad, no voy a estar en esa situación, para eso hay un abogado, para esto está la justicia”, declaró.

Como se recuerda, hace unas semanas Samahara y Youna difundieron audios (por separado) donde se faltaban el respeto y se dejaban “mal parados”. Se cuestionaron sus acciones y roles de padres públicamente, lo que causó el rechazo de la audiencia, ya que ambos tienen una hija.

Por otro lado, Bryan habló sobre su relación con la hija de Melissa Klug y aseguró que todo está yendo bien, y que su carácter pasivo se complementa con el de “caliente” de ella. Señaló que ella le trae paz a su vida, pese a todo.

Samahara, por su parte, negó que se trate de un ultimátum. Contó al mismo programa que está haciendo las cosas de forma tranquila, privada y por la vía legal: “(¿Cuidas la relación con Bryan?) Sí, la verdad, no voy a decir que no, me gusta”, declaró ilusionada.

