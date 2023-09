Brunella Torpoco es una de las cantantes más reconocidas de nuestro país y, a sus 25 años, tiene distintas metas como actuar o conducir un programa en la televisión. Sobre la maternidad en específico, la salsera no se apresura, pues piensa que aún es joven.

“No es algo que lo tenga pensado, no estoy apurada en ser mamá. Si llega, pues bienvenido sea, DIos sabrá en que momento llegará. Igual, debo confesar que tengo mucho miedo, muchos nervios, he visto videos de cuando dan a luz y me ha afectado”, dijo a Trome.

Con respecto a sus objetivos laborales, a Brunella le gustaría incursionar en el teatro: “antes he comentado que me gustaría actuar, que me gusta interpretar y hace poco me dieron la oportunidad de participar en teatro musical en una producción de Michelle Alexander, a quien le agradecí por tenerme en cuenta. Más adelante me gustaría incursionar más en el teatro y aprender mucho más”, contó.

Por último, la cantante también sigue enfocada en su carrera musical. Hace poco, se juntó con Los Kipus para estrenar una nueva versión de la canción ‘Yo perdí el corazón’.





