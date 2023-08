Falta poco para que Brunella Torpoco estrene la versión de ‘Yo perdí el corazón’ que grabó con Los Kipus y se muestra muy emocionada. Lejos de fastidiarle las críticas sobre hacer covers, afirmó que son para que la música permanezca viva.

“Dicen que es malo hacer covers, pero es precisamente para que la música no muera, para que la gente no se olvide y permanezca, para que la música siga viva”, señaló a Trome y reveló que este tema lo ha grabado desde el corazón, pues ha vivido la canción “en carne propia”.

Por otro lado, el líder de Los Kipus, Paco Maceda, fue quien invitó a la cantante de origen chalaco a grabar una versión de su clásica canción porque la considera una artista con una “interpretación increíble”. Maceda contó que la tenían mente hacía un tiempo y que grabar con ella fue otro sueño cumplido de la banda.

Finalmente, no es la vez que Brunella canta música criolla, antes grabó con Tito Manrique (’Un fracaso más que importa’): “esta es la segunda vez que hago música criolla, la primera fue con otro grande Tito Manrique. No podía desaprovechar esta oportunidad de estar al lado de una leyenda viva del criollismo. La canción además me encanta y obvio que desde niña yo escuchaba a ‘Los Kipus’ en casa”, puntualizó.

