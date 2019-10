No se calló nada. La modelo Brunella Horna se pronunció sobre la presunta nueva infidelidad de Christian Domínguez y no demoró en advertirle sobre el karma y lo que le podría pasar debido a las últimas aventuras del cantante de cumbia.

“Lo que pasa es que no me gusta ver llorar a ninguna mujer”, dijo Horna en el programa En Boca de Todos. “Alguien se tiene que vengar por todas las mujeres”, agregó, pero dejó en claro que no se trata de venganza contra Domínguez. "No es venganza, es el karma, es la vida, así gira el mundo”, dijo.

‘El karma va a llegar a tu vida’

La pareja de Richard Acuña continuó su descargo: “Christian, tú has hecho daño, cada lágrima de cada mujer que está sufriendo por ti va a llegar un momento, un límite, que el karma va a llegar a tu vida, así que cuidado, piensa bien las cosas que haces”.

Finalmente, consultada sobre lo que le sucedió a ‘Chabelita’, Brunella señaló que 'se siente indentificada’. "Sí me siento identificada porque en un momento yo pasé un problema, los dos nos hicimos daño en nuestro pasado, y cuando empecé esta relación dije no quiero repetir los errores”, puntualizó.