Stephanie Cayo se mostró muy molesta luego de que el reportero de ‘Amor y Fuego’ le preguntara por el actor Maxi Iglesias . Ante ello, Bárbara y Fiorella Cayo no dudaron en sacar cara por su hermana menor.

En un adelanto que lanzo el ‘Amor y Fuego’ de su edición de este miércoles 19 de abril, la actriz nacional fue abordada por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre cuando estaba caminando por las calles de Lima junto a sus hermanas y otras personas, pero no le agradó que le pregunten por el actor español.

“No, no chicos, eso no se hace. No chicos, por favor”, decía la actriz peruana al ser grabada.

“Qué falta de respeto. Vámonos, vámonos”, añadió la intérprete nacional muy molesta.

Ante ello, Fiorella pidió parar con la persecución del reportero: “Un poquito más de respeto, ¿ya?”

Como se recuerda, la relación de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la actriz peruana recibiera sus 35 años sin su pareja sentimental. Esto habría despertado rumores de una nueva ruptura.

