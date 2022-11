El anuncio de Tourista como banda telonera de Bad Bunny continúa desatando todo tipo de reacciones en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en recordar que integrantes de la agrupación peruana confesaron hace unos años que no les gustaba la música urbana.

En setiembre del 2019, el trio estuvo como invitado en el programa de Youtube, Moloko Podcast para hablar todo sobre la industria musical. En aquel entonces, ninguno se imaginó que años después serían los encargados de abrir el concierto del ‘Conejo Malo’ en nuestro país.

En el video que sigue disponible en YouTube, Genko le confiesa a Carlos Orozco y Hugo Lezama que no soportaba el reggaetón hasta el punto de odiarlo.

“A él (Sandro Labenita) le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”, comentó.

Otro de los comentarios que no pasó desapercibido fue el de Rui Pereira. El vocalista y guitarrista aseguró que era imposible que Tourista haga una colaboración con Bad Bunny.

“No me imagino crear una producción y que pueda calzar con su propuesta (de Bad Bunny)... o cómo podríamos hacer una propuesta en conjunto, no me lo imagino. Hay otros artistas urbanos que son muy grandes con los que sí podríamos fusionar y hacer algo”, comentó Pereira en aquella oportunidad.

