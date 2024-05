-Tras esas tremendas dos metidas de pata del ministro Arista con eso de hablar de “un gobierno débil” (lo que le supo a mentada de madre a Dina Boluarte) y de responsabilizar directamente a la presidenta de vetar la continuidad de Oliva en el Consejo Fiscal me imagino que muy pronto este desatinado saldrá del gabinete. Sin embargo, estos son tiempos muy extraños y tal vez Arista permanezca en el MEF, sea porque nadie de valía y amor propio quiera un puesto que implica aguantar a Boluarte y ese Congreso (al menos que convoquen a Kurt Burneo, que es el Silva Ruete de este siglo que te acepta siempre el MEF. Pedro Cateriano, expaje activo de Nadine y fallido de Vizcarra, también es de ese estilo palaciego), sea porque Arista tiene cuero de chancho o que Boluarte prefirió olvidar el tema.

-¡Qué bueno que Abraham Siles, caviarazo suplente de la JNJ, no haya aceptado reemplazar a ninguno de los dos titulares destituidos! Ya me temía que alguien tan vinculado a la PUCP, tan cercano al “cardenal” caviar Walter Albán y que antes trabajó con la ONG IDL llegase a ese puesto. Me imagino que Gorriti y la parte menos emotiva de la caviarada hubieran preferido tener a alguien de los suyos así de insertado dentro de un organismo tan estratégico si lo consideramos desde una óptica de realpolitik; estoy seguro que pragmáticos como Lenin o Cerrón le hubieran instado a aceptar. Lo ilógico es que Siles aceptó antes el puesto cuando el Congreso destituyó a este par (lo que se frustró por el fallo judicial), pero ahora se niega cuando la decisión ha sido del TC. ¡Cómo que no suena muy coherente! Pero hay que reconocer el desprendimiento de Siles, pues está renunciando a un sueldo apetitoso de US$ 9 mil mensuales, más todos los privilegios, notoriedad y poder.

-Se debería volver a correr el descanso de los feriados a lunes o viernes, como se hizo en el Perú hace décadas y tal como se estila en muchos países hoy. Un feriado a media semana complica mucho la productividad.