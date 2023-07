Azucena Calvay ha emocionado a sus seguidores al confirmar que se encuentra esperando su primer bebé y está a pocas semanas de dar a luz. En una reciente entrevista, la artista compartió más detalles sobre esta nueva etapa que vive, pero también sorprendió con una inesperada noticia.

Mientras se prepara para su próximo concierto, que se llevará a cabo el 29 de julio en el Parque de la Exposición, Azucena Calvay reveló que se alejará temporalmente de los escenarios para compartir los primeros meses de vida de su hijo.

“En realidad me voy a dar un tiempo, no voy a estar en los escenarios por 2 meses, pero en ese tiempo que voy a estar libre voy a hacer producción. Vamos a grabar temas inéditos ya que la gente nos pide un montón. Como digo, quién no ha iniciado con los temas covers, pero ya es hora de sacar temas inéditos” , dijo para el diario El Popular.

Azucena Calvay adelantó que durante su retiro temporal de los escenarios, se enfocará en la producción de nuevos temas y preparará un nuevo repertorio.

“Se vienen nuevos shows, nuevo repertorio y va ser todo un cambio radical, eso se verá este 29 de julio en el Anfiteatro es mi despedida de los escenarios, pero no de la producción solo por un tiempo limitado” , agregó.





