Austin Palao decidió romper su silencio para defenderse de las críticas y aclaró por qué no mencionó a Flavia Laos en su discurso de agradecimiento al recibir un galardón en los Premios Heat 2023.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, el exchico reality se justificó asegurando que no le alcanzó el tiempo para dedicarle algunas palabras a su novia, pero asegura que al mencionar a su familia también se refería a la cantante.

“Hay que entender que el tiempo que uno está ahí es bien limitado, y cuando yo me refiero a familia también está involucrada ella. A lo mejor los fans quieren que uno diga (lo que ellos quieren), pero yo no me debo al criterio de ellos sino al mío”, aseguró el influencer.

Austin Palao también negó estar atravesando una crisis amorosa con la influencer, y asegura que todo marcha viento en popa’.

“Todo bien, lo que te puedo decir es que estoy feliz del reconocimiento, creo que es una bendición compartir con grandes artistas”, señaló.





No mencionó a Flavia Laos:

Austin Palao asistió en muletas a la gala de ‘Los Premios Heat 2023′ el pasado 8 de junio en República Dominicana, y recibió su galardón tras ganar en la categoría ‘Artista Tendencia’.

El modelo e influencer se mostró emocionado por obtener este premio internacional y no dudó en agradecer el apoyo de su familia y sus seguidores, sin embargo, evitó mencionar a su novia Flavia Laos, lo que volvió a encender los rumores de una posible crisis amorosa.

“Estoy muy feliz de que estén conmigo acompañándome bastantes compatriotas y que simplemente derrochan full talento. (…) Quiero agradecer a mi fanaticada y al Perú entero por ponerse la bandera al hombro y por último, este premio es para ti mamita. Gracias por darme ese soporte siempre. Te amo”, concluyó.