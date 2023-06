Laura Spoya visitó el programa ‘Arriba mi gente’, junto a su esposo Brian Rullan, y participó en el segmento ‘Destapando la chela con estilo’, en el que utilizó desde un exprimidor de limón y unas llaves hasta un zapato con tacón para destapar botellas de cerveza.

Y es que recientemente, se conoció que Spoya formará parte de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, a lo que ella se mostró emocionada, ya que admitió con mucha alegría que quería regresar a la televisión.

Tras ello, la modelo contó que ha decidido mudarse temporalmente al Perú, pues se encontraba en México residiendo con los suyos. “Nos vamos a quedar a vivir en Perú, venimos toda la familia, de todas formas volvemos todos los años, pero nos vamos a mudar un tiempito por acá”, respondió la también tiktoker.

Por otro lado, la ex miss Perú 2015 se encontró en el set con Maju Mantilla, también ex reina de belleza, a quien saludó con mucho cariño y aprovechó para resaltar la diferencia entre sus estilos. “Somos como el agua y aceite Maju, porque existen dos tipos de miss: a versión arreglada y la que viene a pedir chelas”, comentó Spoya entre risas.

Asimismo, aprovechó en responder a sus ‘haters’ quienes critican su ingreso al programa ya que aseguran que Laura sí sabe cocina: “mucha gente en la redes me pone ‘ay tu sabes cocinar’ porque durante la pandemia tuve un programa que se llamaba ‘a la olla con Spoya’, pero no íbamos a comer aire, amigos, obviamente alguien tenía que cocinar en la casa y yo seguía muchos tutoriales y cree este programa cómico de cocina, pero no estudie ni nada”, aclaró.

No dudo en marcar su distancia de los conceptos de influencer que están muy de moda, indicando que ella solo es una creadora de contenido cómico: “no me gusta mucho el término ‘influencer’ ni ‘blogger’ porque no lo soy, soy creadora de contenido nada más. No comparto mucho de mi vida personal, solamente creo contenido que sea entretenido para la gente, sobretodo de comedia”, acotó la ex modelo.

